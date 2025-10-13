Muğla’da şehit ailesinin ezan sesi hasretini devlet dindirdi

Menteşe ilçesinin kırsal Günlüce Mahallesi'nde yaşayan Şehit Jandarma Çavuş Ali Çetin'in ailesi, evleri camiye bir kilometre uzak olduğu ve yaşları ilerlediği için ezan sesini duymakta zorluk çekmeye başladı. Oğulları 29 yıl önce bölücü terör örgütüyle girilen çatışmada şehit düşen aile, ezan sesini daha iyi duyabilmek için hoparlör ihtiyaçları olduğunu kendilerini ziyaret eden Muğla Valisi İdris Akbıyık'a iletti.

ZİYARET ETTİLER

Akbıyık'ın sistemin en kısa sürede kurulması için verdiği talimat, Menteşe Kaymakamlığı ve Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) yetkilileri tarafından hemen ertesi gün gerçekleştirildi ve şehit ailesinin evinin önüne hoparlör yerleştirildi. Vali Akbıyık, beraberinde Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş ile birlikte 5 gün sonra şehit ailesini evinde bir kez daha ziyaret ederek, anne Dudu ve baba Doğan Çetin ile sohbet etti. "Ezanlar dinmesin, bayrak inmesin" diyen şehit annesi, "Cami uzakta olduğu ve kulaklarımız iyi duymadığı için ezan sesini anlayamıyorduk. 'Şehidin annesine hoparlör verin' dedim, verdiler. Valimizin sayesinde ezanımız geldi. Uzun süredir duymadığımız ezanımızı dinliyoruz. Çok şükür, bin şükür Allah'ıma. Ezanlarımız dinmesin. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Sağ olsunlar, var olsunlar" dedi.

'ŞEHİDİMİZİN EMANETİ'

Vali Akbıyık da şehidin annesinin kendilerinden bir talepte bulunduğunu belirterek şöyle konuştu: "Dudu teyzemiz 'hoparlör yok, ezanı, anonsları duyamıyorum' dedi. Biz de hızlı bir şekilde kaymakamımıza talimat verdik. YİKOB aracılığıyla hemen gereğini yaptık. Şehit annemizi ve babamızı ziyarete geldik. Dudu teyze şehidimizin bize emanetidir. Allah razı olsun. Her zaman başımızın üzerinde yeri var."

"ERDOĞAN'IN ELİNİ TUTMAKİSTİYORUZ"

ŞEHİT annesinin "İnşallah gözümüz yumulmadan bir kere Tayyip Erdoğan'ın elini tutarız" sözü üzerine Vali Akbıyık, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürü ve Büyükelçi Hasan Doğan ile irtibat kurdu. Duru Çetin, "Yolunuzu bekledik. Valimiz, kaymakamımız, askerlerimiz yanımıza geldi. Bizim için her şeyi siz onaylamışsınız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ımız da sağ olsun. İnşallah bir gün gözümüz yumulmadan bir kere Erdoğan'ın elini tutarız" ifadelerini kullandı. Doğan da "Allah senden razı olsun. Ali evladımız bizim yüreklerimizde. Cumhurbaşkanımızla görüşmenizi sağlarız. Bir gün külliyede ağırlayalım sizi" diye cevap verdi.

ŞEHİT JANDARMA ÇAVUŞ ALİ ÇETİN KİMDİR?

ŞEHİT J. Çvş. Ali Çetin, 01 Ocak 1972 tarihinde Muğla'nın Menteşe İlçesi Günlüce Köyü'nde, Doğan ve Dudu Çetin çiftinin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. 1975/1 tertip olarak Hatay 121. Jandarma Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda yaptığı temel askerlik eğitimine müteakip, Şırnak- Ballı 5. Jandarma Sınır Tabur Komutanlığı emrine tertip edilmiş, 12 Mayıs 1996 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları ile girilen silahlı çatışma sonucu şehit olmuştur.