Rus kaptana tutuklama talebi: Yat yarışında skandal

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapılan yat yarışlarına Rus uyruklu Aleksandr Rubtsov (52), Magic T. isimli teknesiyle katıldı. Aleksandr Rubtsov'un ekibinde 28 yaşındaki Eda Alan isimli kadın kaptan da yer aldı. İddialara göre Eda Alan gece 03.30 sıralarında kaptan Aleksandr Rubtsov'un kendisini taciz ettiğini iddia ederek durumu güvenlik görevlisine bildirdi. Daha sonra kolluk kuvvetlerine başvuran genç kadın, Aleksandr Rubtsov hakkında suç duyurusunda bulundu. Fethiye Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla ifadesi alınan Rus kaptan Aleksandr Rubtsov hakkında "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırıda bulunmak" suçlamasıyla 3 yıl ile 7,5 yıl arasında hapis istemiyle Fethiye 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın ilk duruşmasına mağdur Eda Alan ve taraf avukatları katılırken, hakkında yakalama emri çıkarılan ve ülkesinde olduğu öğrenilen Rus kaptan katılmadı. Duruşmada olay gecesi teknede olan Rus uyruklu 2'nci kaptan M.T. de tercüman eşliğinde tanık olarak dinlendi. M.T. "Uyandığımda Aleksandr Rubtsov geldi. Sonra aşağıya indi. Bir çığlık sesi geldi. Eda Alan 'sana göstereceğim, seni mahkemeye vereceğim' diyordu. Kendisine sarkıntılık yaptığını bağırarak anlatıyordu" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme yakalama kararının devamına karar vererek, duruşmayı ileri tarihe erteledi. Eda Alan'ın avukatı Hayel Özenç duruşmanın ardından yaptığı açıklamada, müvekkilinin olayı unutmak istemediğini ve adalet arayışını kamuoyuna duyurarak yargıya taşıdığını belirtti. Özenç, Eda Alan'ın üzerine gitmemek adına detay paylaşmadıklarını ancak davanın cinsel saldırı suçlamasıyla görüldüğünü kaydetti.

'SUÇLAMALARI ASLA KABUL ETMİYORUM'

RUS uyruklu tekne sahibi ve kaptan Aleksandr Rubtsov'un ilk ifadesinde Eda Alan'ı, sosyal medya üzerinden eşiyle tanışarak yelken yarışlarına katılmak istemesi üzerine ekibe dahil ettiklerini belirtti. Aleksandr Rubtsov, yarışmanın ödül törenine tüm ekip arkadaşlarıyla birlikte gittiklerini belirterek, törenden sonra hatıra fotoğrafı çekildikleri sırada Eda Alan'ın kendisinden izin almadan, evli olduğunu bilmesine rağmen omzuna elini atarak fotoğraf çekildiğini söyledi. Aleksandr Rubtsov, olay gecesi saat 03.20 sıralarında tekneye döndüğünü, alt kabine inerek tişörtünü değiştirdiğini, bu esnada Eda Alan'ın kendi kamarasından çıkarak hiçbir sebep yokken üzerine yürüyüp, tokat attığını anlattı. Rubtsov, "Eda Alan'a hiçbir şekilde temasım olmamıştır. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.