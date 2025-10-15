  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Muğla Bodrum’da TOKİ projesi inşaatı başladı

Bodrum’da TOKİ projesi inşaatı başladı

Bodrum’da 168 konutluk TOKİ projesinin inşaatı başladı. Yeni konutlar, bölgedeki konut ihtiyacına önemli katkı sağlayacak.

SABAH

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Bodrum’da TOKİ projesi inşaatı başladı

Bodrum'da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen 168 konutluk projenin inşaatına başlandı. Temel aşamasında olan proje, yüklenici firma tarafından yürütülüyor. Projede toplam 450 iş günü sürecek inşaatın maliyeti 356 milyon TL olarak belirlendi. Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, proje alanında incelemelerde bulunarak yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Sırmalı, yeni konutların bölgedeki konut ihtiyacına önemli bir katkı sağlayacağını belirtti.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA