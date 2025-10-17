Sürek avında tüfek kazası: Bir kişi öldü

  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
ÖMER KUNDAKÇI

MUĞLA'NIN Dalaman ilçesinde sürek avında arkadaşının tüfeğinden çıkan kurşunla ağır yaralanan 63 yaşındaki Ahmet Kaba hayatını kaybetti. 12 Eylül Pazar günü Dalaman İncebel mevkisinde yapılan sürek avında arkadaşının tüfeğinden çıkan kurşunla ağır yaralanan Ahmet Kaba, arkadaşlarının yardımıyla Dalaman Devlet Hastanesi'ne getirildi. 63 yaşındaki Ahmet Kaba, 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Kaba'nın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Dalaman Kapukargın Mahallesin'deki Namazla mezarlığında toprağa verildi.

