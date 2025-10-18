Muğla’da kantincinin oğlu, müdürü karar yüzünden vurmuş

DENİZLİ'DE çocuklarıyla birlikte okula gitmek için aracına binmek üzere olan 19 Mayıs İlkokulu Müdürü Feyzi Özmen, kantin işletmecisinin oğlu K.K. (17), tarafından silahlı saldırıya uğradı. Özmen'in Nisan ayında kendisine öğrencilerin taciz edildiği iddiası üzerine öğrenci ve velilerin emniyete giderek şikayetçi olmalarını önermesi üzerine kantin işletmecisi tarafından tehdit edildiği öğrenildi. Özmen'in şikayeti üzerine kantin işletmecisinin oğlu K.K.'nın hafta başında 5 aylık cezasının kesinleştiği, ardından tahliyesine karar verildiği öğrenildi. K.K'nın, Özmen'e bu kararın ardından silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi.