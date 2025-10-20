Muğla’da yağışlı hava 4 gün etkili olacak

Bölge genelinde dört gün sürmesi beklenen yağışlı sistem, özellikle Salı gününden itibaren etkisini göstermeye başlayacak. Yapılan tahminlere göre: Salı günü hafif veya yer yer sağanak yağış beklenirken, Çarşamba ve Perşembe günleri de sağanak yağışların etkili olacağı öngörülüyor. Cuma günü ise yağışın devam etmesi bekleniyor.

Sıcaklıkların ise bu dönemde mevsim normallerinde seyretmesi, en yüksek gündüz sıcaklıklarının 18-20 derece civarında, en düşük gece sıcaklıklarının ise 12-13 derece aralığında olması bekleniyor.