İki kruvaziyer Muğla’ya 4 bin 556 turist getirdi

MUĞLA'NIN Bodrum ve Marmaris ilçelerine iki kruvaziyerle, 4 bin 556 turist geldi. İstanbul Limanı'ndan yola çıkan Malta bayraklı 295 metrelik "Mein Schiff 5", Bodrum'daki Cruise Port Limanı'na demirledi.
Gemide, çoğunluğu Almanya vatandaşı 2 bin 716 yolcu ve 977 personel bulunduğu bildirildi. Akşam Pire Limanı'na hareket edecek gemideki turistler, gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrıldı.
Girit Adası ziyaretinin ardından rotasını Muğla'ya çeviren 265 metrelik Bahamalar bayraklı "Marella Discovery 2" isimli kruvaziyer, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı. Gemide, çoğu İngiliz 1840 yolcu ve 719 personelin bulunduğu belirtildi. Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.