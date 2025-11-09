MUĞLA'DA, Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasında 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde 30 ayrı noktada fidan dikim etkinliği gerçekleştirilecek. İllerde tüm fidan dikim noktalarındaki etkinlikler 11 Kasım Salı günü saat 11.00'de başlayacak. Fıstıkçamı, kızılçam ve servi türlerinin yanında ceviz, badem, keçi boynuzu ve defne gibi gelir getirici türlerden oluşan on binlerce fidan toprakla buluşturulacak. İzmir'de de yaz aylarında yangınlarla zarar gören "yeşil vatan", dikilecek yeni fidanlarla geleceğe nefes olacak.