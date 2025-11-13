Muğla’da yağmurdan ağaca sığınan çiftçiyi yıldırım çarptı

MUĞLA'NIN Datça ilçesinde bir kişi ailesi tarafından tarlada ölü olarak bulundu. Alavara mevkisinde Çınar Çümen (46) ailesi ile birlikte öğle saatlerinde tarlasına gitti. Tarladaki işlerini sürdüren Çümen, yağmurun başlayınca yaklaşık 1 kilometre ilerdeki hayvanlarını kontrol etmek için ailesinin yanından ayrıldı. Ailesi uzun süre geri dönmeyen Çümen'i aramaya başladı. Sonuç alamayan aile durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve MAG AME ekipleri sevk edildi. Arama çalışmaları sonunda Çümen bir ağacın altında hareketsiz şekilde bulundu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilen Çümen'in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.