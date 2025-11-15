Muğla’da av tüfeği ile köpeği vuran şahıs cezaevine gönderildi

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde yavru köpekleri av tüfeği ile vurup birini öldüren, diğerini de yaralayan İ.A. (85) tutuklandı... Olay, Gümüşlük Mahallesi 5056 Sokak'taki bir arazide meydana geldi. İ.A., arazideki 2 yavru sokak köpeğine av tüfeğiyle ateş etti. Yaralanan 2 yavru, çevredekiler ve hayvanseverler tarafından veterinere götürüldü. Tedaviye alınan köpeklerden 1'i öldü. Jandarma, olayın ardından İ.A.'yı gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen İ.A., tutuklandı.