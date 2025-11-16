Muğla’da karavanda yaşayan emekliye tutanak şoku

MUĞLA'NIN Marmaris ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki emekli Yılmaz Kurban, yaşadığı motokaravanına belediye ekiplerince "barınma tutanağı" tutulduğunu belirterek duruma tepki gösterdi. Kurban, daha önce de belediyenin karavanını kaldırması üzerine ailesinin desteğiyle motokaravan aldığını söyledi. Kurban, bir sabah belediye ekiplerinin kalabalık bir şekilde geldiğini ifade ederek, "Belediye benden barınma ücreti istemiyor, barınma hakkımı elimden almaya çalışıyor. Bir araba nasıl trafik kurallarına uygun her yere park ediyorsa ben de park edebilirim. Amaçları sadece 'içinde barınamazsın' demek. Zaten bunu barınmak için aldım" dedi.