Muğla’da Kıbrıs gazisine devlet eli değdi

MUĞLA'NIN Marmaris ilçesinde yaşam mücadelesi veren 70 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Ergin Yıldırım, devlet koruması altına alındı. Tekerlekli sandalyesi ve valizleriyle günlerdir Marmaris'teki bir parkta kalan Yıldırım, sosyal hizmetler ekiplerinin desteğiyle Muğla Huzurevi'ne yerleştirildi. Yıldırım "Devletim bana sahip çıktı çok mutluyum. Kalacak yerim ve kimsem yoktu ne yapacağımı bilmiyordum şükürler olsun tüm yetkililere herkes benim için seferber oldu, ellerinden geleni yaptılar. Artık sıcak bir yuvam oldu. Devletimizden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

EKİPLER DEVREYE GİRDİ

MARMARİS'TE bir parkta yalnız başına otururken fark edilen Yıldırım, polis ekiplerinin uzun süren ikna çabalarının ardından geçici olarak bir aparta yerleştirilmişti. Ancak sabah saatlerinde yeniden aynı parka dönen gazinin durumu, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Marmaris Şubesi'ne bildirildi. Dernek temsilcisi Azmi Özkan, Yıldırım ile birebir görüşerek kendisini önce Marmaris Turizm Otelcilik Uygulama Oteli'ne yerleştirdi. Ardından Muğla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı sosyal hizmetler ekipleri devreye girdi. Yapılan işlemler sonucunda Kıbrıs Gazisi Ergin Yıldırım'ın Muğla Huzurevi'ne sevki sağlandı. Böylece Yıldırım, devletin şefkat eliyle güvenli bir yaşam alanına kavuşmuş oldu.