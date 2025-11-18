  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Bodrum açıklarında lastik bottaki 30 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik bottaki 1'i çocuk 30 düzensiz göçmen yakalandı. Olayda 2 kişi göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Koyunbaba açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-16) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-302) ve Sahil Güvenlik Botları (TCSG-31, TCSG-11, KB-105, KB-108) tarafından hareketli fiber karinalı lastik bot durdurularak içerisindeki 29 düzensiz göçmen ve beraberinde 1 çocuk ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Limana getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Gözaltına alınan göçmen kaçakçılığı şüphelileriyle ilgili adli işlemlere başlandı.

