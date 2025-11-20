Muğla’da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde, otomobilin çarptığı Hamiyet Yıldız Tengiz (74), tedavi gördüğü hastanede 11 gün sonra yaşamını yitirdi. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kaza, 7 Kasım günü saat 16.30 sıralarında, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde meydana geldi. Berrin A. (47) yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Hamiyet Yıldız Tengiz'e çarptı. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Tengiz, hastaneye kaldırıldı. Tengiz, 11 gün süren yaşam mücadelesini bugün kaybetti. Tengiz'in cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.