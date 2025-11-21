Bodrum sokakları göle döndü

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış, sokak ve caddeleri göle çevirdi. Kısa sürede şiddetini artıran yağmur sürücüler ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bodrum'da saat 16.00 sıralarında etkili olmaya başlayan sağanak yağmur, dakikalar içinde ilçe genelinde hayatı felç etti. Şiddetli yağışla birlikte birçok cadde ve sokak göle döndü, mazgallar taşarak yollarda akıntılar oluşturdu. Göle dönen yollarda araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti. Konacık Mahallesi Turgutreis istikametinde etkili olan yağış nedeniyle iki otomobil yolda mahsur kaldı. İlçe genelinde yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.