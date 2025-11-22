  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Muğla Muğla'da eski belediye başkanının amcası ölü olarak bulundu

Muğla'da eski belediye başkanının amcası ölü olarak bulundu

Muğla’nın Ortaca ilçesinde yaşanan olayda Ortaca Eski Belediye Başkanı Hasan Karaçelik'in amcası 86 yaşındaki Mahmut Karaçelik evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

İHA

Giriş Tarihi:

Muğla’da eski belediye başkanının amcası ölü olarak bulundu

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde komşuların evden silah sesi duyması üzerine durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile polis sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese ulaşan ekipler, eve girdiklerinde yaşlı adamı yerde hareketsiz şekilde buldu.

Muğla’da eski belediye başkanının amcası ölü olarak bulundu

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mahmut Karaçelik'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yeri güvenlik çemberine alınarak Cumhuriyet Savcısı'na bilgi verildi.

Savcının talimatıyla olay yeri inceleme ekipleri evde detaylı bir çalışma başlattı. Ekiplerin inceleme sırasında silahın konumu, mermi çekirdeği, balistik izler ve evdeki diğer tespitler üzerinde durduğu öğrenildi. Karaçelik'in ilk belirlemelere göre silahla ateş edilmesi sonucu yaşamını kaybettiği değerlendirilirken, olayın intihar mı yoksa bir cinayet mi olduğu ise yapılacak detaylı incelemenin ardından netlik kazanacak. Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Mahmut K.'nın cansız bedeninin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA