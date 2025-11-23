Haberler Muğla Muğla Büyükşehir'in kreşinde çocuğa şiddet skandalı: Emin Ellerde değiller Muğla Büyükşehir'in kreşinde çocuğa şiddet skandalı: Emin Ellerde değiller Ortaca’da Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne ait gündüz bakım evi hakkında skandal iddialar ortaya atıldı. Veliler, güvenlik kameralarına da yansıyan sert davranışları sergileyen kurum öğretmenlerinden şikayetçi olurken okulda şiddetin sistematik olarak normalleştirildiği öne sürüldü. ÖMER KUNDAKÇI









Muğla'nın Ortaca ilçesinde bulunan ve 23 Nisan 2025 tarihinde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan ve çok sayıda siyasetçinin de katılımıyla açılan Emin Eller Gündüz Bakımevi hakkında ortaya atılan şiddet iddiaları infial yarattı. Edinilen bilgilere göre, kurumda eğitim veren öğretmenler öğrencilere şiddet uyguluyor. Kreşte çekilen bir güvenlik kamerası görüntüsünde, öğretmenin yemek yemeye hazırlanan küçük yaştaki öğrenciyi sert şekilde sarsarak havaya kaldırıp sandalyesine çarparak oturttuğu görülüyor.

KAMERALARA YANSIDI

Öğretmenin sert davranışına yakından şahit olan iki öğretmenin ise hiç bir tepki vermemesi görüntülere yansıyor. Kurumda yaşanan şiddet olaylarının sadece güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerden ibaret olmadığını dile getiren veliler, yemek salonunun yanı sıra sınıflarda da şiddetin ve çocuklara yönelik sert davranışların devam ettiğini öne sürdü. Öte yandan bir öğretmenin daha başka bir çocuğa tokat attığı, diğer bir çocuğun ise öğretmen tarafından silkelenerek sert biçimde sınıfa sokulduğu yönünde duyumların da veliler arasında konuşulduğu söylendi.