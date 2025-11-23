Muğla Büyükşehir'in kreşinde çocuğa şiddet skandalı: Emin Ellerde değiller

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bulunan ve 23 Nisan 2025 tarihinde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan ve çok sayıda siyasetçinin de katılımıyla açılan Emin Eller Gündüz Bakımevi hakkında ortaya atılan şiddet iddiaları infial yarattı. Edinilen bilgilere göre, kurumda eğitim veren öğretmenler öğrencilere şiddet uyguluyor. Kreşte çekilen bir güvenlik kamerası görüntüsünde, öğretmenin yemek yemeye hazırlanan küçük yaştaki öğrenciyi sert şekilde sarsarak havaya kaldırıp sandalyesine çarparak oturttuğu görülüyor.
KAMERALARA YANSIDI
Öğretmenin sert davranışına yakından şahit olan iki öğretmenin ise hiç bir tepki vermemesi görüntülere yansıyor. Kurumda yaşanan şiddet olaylarının sadece güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerden ibaret olmadığını dile getiren veliler, yemek salonunun yanı sıra sınıflarda da şiddetin ve çocuklara yönelik sert davranışların devam ettiğini öne sürdü. Öte yandan bir öğretmenin daha başka bir çocuğa tokat attığı, diğer bir çocuğun ise öğretmen tarafından silkelenerek sert biçimde sınıfa sokulduğu yönünde duyumların da veliler arasında konuşulduğu söylendi.
VELİLER İSYAN ETTİ
Kreşte yaşanan ve kameraya yansıyan şiddet görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından şok yaşayan veliler, "Demek ki bu olaylar o kadar normalleşmiş ki kimse şaşırmıyor" diyerek yaşananlara isyan etti. Belediyenin kreşi hakkında ortaya atılan en vahim iddia ise yaşları 2 ile 5 arasında değişen küçük çocukların kendi başlarına okuldan dışarı çıktıkları yönünde oldu Duruma şahit olan velilerin, çocukları dışarıda görerek okula geri getirdiği iddia ediliyor. Okulda yaşanan olaylar hakkında sessiz kalmayacaklarını ifade eden veliler, çocuklarının okula gitmek istemediğini belirterek kurum yetkilileri ile durumu paylaştıklarını anlattı. Kreş yetkililerinin kendilerini ciddiye almadığını dile getiren veliler, konunun; "duygu dalgalanması yaşıyor", "sizi özlüyor" ve "yaşı küçük" gibi bahanelerle geçiştirildiğini ifade etti.
ÖĞRETMEN GÖREVDEN ALINDI
MUĞLA Büyükşehir Belediyesi, Ortaca ilçesinde bulunan Emin Eller Gündüz Bakımevi'nde görevli bir öğretmenin, küçük bir çocuğa yönelik sosyal medyada yayımlanan uygunsuz davranışına ilişkin açıklama yaptı. Belediye, olayın büyük üzüntüyle tespit edildiğini belirterek, olaya karışan personelin derhal görevden alındığını ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız bizim için önceliklidir. Bu tür kabul edilemez olayların bir daha yaşanmaması için gerekli önlemler alınacaktır" ifadelerine yer verildi. Soruşturmanın titizlikle takip edileceği vurgulandı.