Muğla’da yaşlı adam evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

MUĞLA'NIN Ortaca ilçesinde Mahmut Karaçelik (86) isimli yaşlı adam, evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde komşuların evden silah sesi duyması üzerine durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile polis sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese ulaşan ekipler, eve girdiklerinde yaşlı adamı yerde hareketsiz şekilde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mahmut Karaçelik'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcının talimatıyla olay yeri inceleme ekipleri evde detaylı bir çalışma başlattı.

