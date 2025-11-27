Bu yollar kapacanak: İstanbul'da yola çıkacaklar dikkat!

Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyareti programı kapsamında, bugün İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Valiliği kapanan yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.





İstanbul Valiliği, Papa 14. Leo'nun ziyareti kapsamında bu akşam itibariyle kapatılacak yolları ve alternatif yolları açıkladı.

KAPANACAK YOLLAR

(17:00 – PROGRAM BİTİMİNE KADAR)

1. Atatürk Havalimanı Yolu Atatürk Havalimanı İstikameti,

2. Yeni Havaalanı Caddesi Havuzlu Kavşak İstikameti,

3. Eski Havaalanı Caddesi Sirkeci İstikameti (Murat Dilmener ve Havuzlu Kavşak Arası),

4. Rauf Orbay Caddesi Sirkeci İstikameti,

5. Kennedy Caddesi Sirkeci İstikameti (Taşhanlar Yenikapı Arası),

6. Kennedy Caddesi Bakırköy İstikameti (Çatladıkapı Yenikapı Arası),

7. Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi Unkapanı İstikameti,

8. Atatürk Bulvarı Unkapanı İstikameti,

9. Refik Saydam Caddesinden Tarlabaşı Bulvarı İstikametine Kapatılacaktır

10. Tarlabaşı Bulvarından Cumhuriyet Caddesi İstikametine Kapatılacaktır

11. Cumhuriyet Caddesi İki Taraflı Taşıt Trafiğine Kapatılacaktır.