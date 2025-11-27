CHP'li Ortaca Belediyesi’nde skandal! Cimer’e yapılan şikayetler ortaya çıktı: İşte o mobbing sırası...

AYAKTA BEKLETİP FIRÇALADI

Belediye Başkanı Tezcan, Başkan Yardımcıları Hüsnü Sarı ve Aydın Kadirhan'ın da katıldığı yaklaşık 2 ay önceki bir toplantıda, belediye işçileri saatlerce ayakta bekletildi ardından Belediye Başkanı tarafından hakarete uğradı. İşçilerin bazıları gördükleri baskı yüzünden işinden ayrılırken diğerleri ise defalarca görev yerlerinden edildi, birimleri değiştirildi. İsminin açıklanmasını istemeyen bir personel, 4 yıldır DALBEL'de çalıştığını baskı amacıyla görev değişikliklerinin son 5-6 aydır sıklaştığını söyledi. Bazı arkadaşlarının sorun yaşamamak için istifa etmek zorunda kaldığını bazılarının ise işini kaybetmemek için sessiz kaldığını ifade etti. Mobbinge uğrayan işçi, "220 kişinin üzerinde personel ile çalışıyoruz. DAL-BEL A.Ş.'nin müşterilerinin yoğun olduğu Dalyan Kral Çay Bahçesi, Ortaca Kültür Park ve Sarıgerme işletmelerinde yoğunluk olmasına rağmen personel azaltıldı. Personelin az olması gerektiği yerlerde ise iki kat personel bulunduruluyor. 1 ay içerisinde beş defa yeri değiştirilen arkadaşlarımız var" dedi. Baskıya maruz kalan personelin, iş performansının düşmesi için alışılmış düzenin dışında görevlere atandığını belirten DAL-BEL çalışanı, "Performansı düştü diye suçlanma ve eleştirilere maruz kalıyoruz. Motivasyon kırıp istifa etmemizi istiyorlar. Derdimizi Başkan Evren Tezcan, DAL-BEL Sorumlu Müdürü Şahin Varan ve CHP Ortaca İlçe Başkanı Mehmet Güzel'e ilettik ama sonuç alamadık" dedi.