CHP'li Ortaca Belediyesi’nde skandal! Cimer’e yapılan şikayetler ortaya çıktı: İşte o mobbing sırası...

Ortaca Belediyesi'nde işçilere yapılan baskı ve zulüm, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) şikayetleri sonucu ortaya çıktı. 1,5 yıl Ortaca Belediyesi iştiraki olan DAL-BEL A.Ş.'de çalışan, uğradığı mobbingi CİMER'e şikayet ederek 24 Ekim 2025 işten ayrılmak zorunda kalan Engin Arlan ve ismini açıklamak istemeyen işçiler yaşadıklarını Yeni Asır'a anlattı.
AYAKTA BEKLETİP FIRÇALADI
Belediye Başkanı Tezcan, Başkan Yardımcıları Hüsnü Sarı ve Aydın Kadirhan'ın da katıldığı yaklaşık 2 ay önceki bir toplantıda, belediye işçileri saatlerce ayakta bekletildi ardından Belediye Başkanı tarafından hakarete uğradı. İşçilerin bazıları gördükleri baskı yüzünden işinden ayrılırken diğerleri ise defalarca görev yerlerinden edildi, birimleri değiştirildi. İsminin açıklanmasını istemeyen bir personel, 4 yıldır DALBEL'de çalıştığını baskı amacıyla görev değişikliklerinin son 5-6 aydır sıklaştığını söyledi. Bazı arkadaşlarının sorun yaşamamak için istifa etmek zorunda kaldığını bazılarının ise işini kaybetmemek için sessiz kaldığını ifade etti. Mobbinge uğrayan işçi, "220 kişinin üzerinde personel ile çalışıyoruz. DAL-BEL A.Ş.'nin müşterilerinin yoğun olduğu Dalyan Kral Çay Bahçesi, Ortaca Kültür Park ve Sarıgerme işletmelerinde yoğunluk olmasına rağmen personel azaltıldı. Personelin az olması gerektiği yerlerde ise iki kat personel bulunduruluyor. 1 ay içerisinde beş defa yeri değiştirilen arkadaşlarımız var" dedi. Baskıya maruz kalan personelin, iş performansının düşmesi için alışılmış düzenin dışında görevlere atandığını belirten DAL-BEL çalışanı, "Performansı düştü diye suçlanma ve eleştirilere maruz kalıyoruz. Motivasyon kırıp istifa etmemizi istiyorlar. Derdimizi Başkan Evren Tezcan, DAL-BEL Sorumlu Müdürü Şahin Varan ve CHP Ortaca İlçe Başkanı Mehmet Güzel'e ilettik ama sonuç alamadık" dedi.
"SÖZDE SOSYAL DEMOKRATLAR"
Yaşadıklarını anlatan bir diğer işçi Engin Arlan ise, "Başka arkadaşlarım yanmasın diye kendim ayrılıp şikayet ettim. Bunlar sözde sosyal demokrat belediye. İşimden de oy verdiğim CHP'den de istifa ettim" dedi. Arlan, "Yaşananları CİMER aracılığıyla gerekli yerlere şikayet ettim. Personelin fazla mesailerinin yatırılmaması, personelin onayı olmadan şubeler arası yer değişikliği yapılıyor. Şirkete bağlı 10 şube içerisinde çalışan mutfak personellerinin yüzde 80'inin aşçılık, ustalık, kalfalık belgesi kesinlikle yok. Hepsi torpille alınmış kişiler. Yüzlerce kişiyi tehdit ve mobbing uygulayarak zorla ücretsiz izine çıkartılıyor" şeklinde konuştu.