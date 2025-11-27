Muğla’da tıbbi ve aromatik bitkilerin üretim alanı 10 yılda 300 dekardan 6 bin dekara yükseldi

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, doğada kendiliğinden yetişen tıbbi ve aromatik bitkilerden bilinçli tarımla yüksek verim ve gelir elde edilebilmesi için çalışma yürütüyor. Hazırlanan projelerle Muğla'nın tohumdan mamul maddeye kadar tıbbi aromatik bitkilerin üretileceği, işleneceği ve pazarlanacağı bir merkez haline dönüşmesi için çaba sarf ediliyor. Bu kapsamda hayata geçirilen "Tıbbi Aromatik Bitkilerin Yetiştiriciliği Projesi" ile kentte binlerce fide ve fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, AA muhabirine, Muğla ve ilçelerinde tarımsal kalkınmanın sağlanması, tıbbi ve aromatik bitkilerin üretiminin teşvik edilmesi amacıyla yüzlerce çiftçiye eğitim verdiklerini söyledi.

Bölgenin zengin bitki çeşitliliği ve florasıyla tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğinde önemli bir potansiyel barındırdığını belirten Baydar, "Ekonomik getirisi ve küresel olarak artan talebi göz önüne alındığında tıbbi ve aromatik bitkilerin önemi her geçen gün artıyor. Bu projedeki asıl amacımız verimsiz arazileri değerlendirmek. Buraları değerlendirirken ülkemizin açığı olan bitkileri yetiştirmek istedik. Projeye 2015'te ilk başladığımızda 300 dekar olan kayıtlı varlığımız bugün 6 bin dekara ulaştı." dedi.