Muğla'dan kahreden haber! Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan kardeşlerden biri hayatını kaybetti

Son dakika haberleri...Muğla'nın Seydikemer ilçesinde evlerinde tavuk yemeği yedikten sonra rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan 3 kardeşten 18 yaşındaki Neslinur Topal hayatını kaybetti.

Muğlanın Seydikemer ilçesinde zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran 3 kardeşten Neslinur Topal (18) hayatını kaybetti.

Ortaköy Mahallesi'ndeki evlerinde tavuk yemeği yedikten sonra rahatsızlanan Neslinur Topal ve kardeşleri F.T. (10) ile R.T. (12), zehirlenme şüphesiyle Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan kardeşlerden durumu ağır olan Neslinur Topal, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Neslinur Topal, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Diğer 2 kardeşin ise hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

