Muğla'da Neslinur’un ölümünde tiner şüphesi

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 3 kardeşten 18 yaşındaki Neslinur Topal hayatını kaybetti. İki kardeşin ise hastanedeki yaşam mücadelesi sürüyor.
Ortaköy Mahallesi'ndeki evlerinde rahatsızlanan Neslinur Topal, F.Topal (10) ve R.Topal (12) hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Neslinur Topal, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ama müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
'BOYA YAPILDI' İDDİASI
Olaydan üç gün önce evde boya yapıldığı ve bu sebepten dolayı tiner solunması sonucu bir zehirlenme olasılığı da yapılan testler sonucunda kesinlik kazanacağı öğrenildi. Cumhuriyet savcılığı tarafından olayın yaşandığı evde geniş kapsamlı bir inceleme yapıldı. Özel kıyafetler giyen AFAD'a bağlı ekipler tarafından evden numuneler alındı ve gaz ölçümü yapıldı. Öte yandan evin bodrum katının yem deposu olduğu buradan da numuneler alındığı belirtildi. Kesin sonuçların laboratuvar sonuçlarında ortaya çıkacağı ifade edildi.
ADLİ TIP RAPORU BEKLENİYOR
Muğla İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Seydikemer Belediyesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile jandarma ekiplerinin konuya ilişkin çok yönlü çalışmalarının devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, "Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlatmış olup zehirlenme sebebi yapılan tetkik, analiz ve adli tıp raporları sonucunda netleşecektir" ifadesi kullanıldı.
Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 3 kardeşten 18 yaşındaki Neslinur Topal'ın otopsi işlemleri tamamlandı. İlk otopsi değerlendirmesinde; iç organlarda gözle görülür bir bulguya veya değişime rastlanmadığı belirtildi. Topal'ın vücudundan alınan tüm örneklerin toksikolojik ve histolojik incelemeye gönderildiği, kesin sonucun kimya ihtisas raporunun ardından ortaya çıkacağı kaydedildi. Yetkililer, şu an için gıda zehirlenmesine ilişkin net bir tespitin bulunmadığını ifade etti.