Muğla'da Neslinur’un ölümünde tiner şüphesi

Ortaköy Mahallesi'ndeki evlerinde rahatsızlanan Neslinur Topal, F.Topal (10) ve R.Topal (12) hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Neslinur Topal, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ama müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

'BOYA YAPILDI' İDDİASI

Olaydan üç gün önce evde boya yapıldığı ve bu sebepten dolayı tiner solunması sonucu bir zehirlenme olasılığı da yapılan testler sonucunda kesinlik kazanacağı öğrenildi. Cumhuriyet savcılığı tarafından olayın yaşandığı evde geniş kapsamlı bir inceleme yapıldı. Özel kıyafetler giyen AFAD'a bağlı ekipler tarafından evden numuneler alındı ve gaz ölçümü yapıldı. Öte yandan evin bodrum katının yem deposu olduğu buradan da numuneler alındığı belirtildi. Kesin sonuçların laboratuvar sonuçlarında ortaya çıkacağı ifade edildi.