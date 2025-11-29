Köpeği sürükleyen vicdansızlar gözaltında

27 Kasım'da sosyal medya platformlarında aracın arkasına bağlanmış köpeğin sürüklendiğine dair görüntüler paylaşıldı. Görüntülerin kısa sürede yayılması üzerine, Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda, olayla ilgili oldukları belirlenen T.G. (50) ve M.Y. (33) isimli şüpheli şahıslar, saat 14.00 sıralarında araçlarıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.Jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda köpeğin, şüpheli şahıslardan birinin evinin bahçesinde ölü olarak bulundu. Olayın oluş şekli ve sorumluların belirlenmesi için detaylı soruşturmanın devam ettiği kaydedildi. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda, 2 şüpheli hakkında 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet kapsamında adli işlem yapıldığı ve gözaltı süreçlerinin sürdüğü belirtildi.