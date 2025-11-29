Neslinur gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde zehirlenme şüphesiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 18 yaşındaki Neslinur Topal, dualarla sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Seydikemer Ortaköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda, evlerinde rahatsızlanan üç kardeş, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı. İlk müdahalelerinin ardından 18 yaşındaki Neslinur Topal hayatını kaybederken, diğer iki kardeşin yoğun bakımda tedavileri devam ediyor. Olaydan bir gün önce Topal ailesinin evinde tadilat ve badana yapıldığı ahşap bölümlerin merdivenlerin ve parkenin tiner katılan cila ile boyandığı öğrenildi. Öte yandan hayatını kaybeden Neslinur Topal'ın böbrek yetmezliği olduğu ve tedavi gördüğü ortaya çıktı. Topal'ın cenazesi, Ortaköy Mahallesi Mezarlığı'na nakledildi. Cenaze törenine aile yakınları, öğrenci arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Anne ve babası ise güçlükle ayakta durdu.