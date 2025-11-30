Aracında sıkışan sürücü kurtulamadı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, kontrolden çıkıp yol kenarında park halindeki bir otomobile çarpan otomobilin 24 yaşındaki sürücüsü Ali Aker (24) hayatını kaybetti. Kaza, Fethiye- Antalya kara yolunun Kaş Kavşağı'nda meydana geldi. Ali Aker yönetimindeki otomobil, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp, yol kenarında park halinde bulunan otomobile çarptı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık, polis ve itfaiye ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilde sıkışan sürücü Ali Aker'in hayatını kaybettiği belirlendi. Aker'in cansız bedeni, itfaiye erleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.