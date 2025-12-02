Neslinur’un ölümünde sıyanür süphesı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 18 yaşındaki Neslinur Topal'ın hayatını kaybettiği, iki kardeşinin ise ölümden döndüğü olayda siyanür şüphesi olduğu öğrenildi. Evde yapılan teknik incelemeler sonucu siyanür gazının yüksek olduğu tespit edildi. Muğla, İzmir, Ankara'dan gelen AFAD Ekiplerinin evde, özel gaz ölçüm cihazları ile yaptığı incelemede siyanür gazının yüksek olduğu tespit edildi. Alttan ısıtma sistemi olan evde bu gazın neden oluştuğu araştırılıyor. Evden ve hemen yan tarafta bulunan un fabrikasından çok sayıda numune alındığı öğrenildi. Ayrıca detaylı otopsi raporları da bekleniyor.