Karavanda çıkan yangın kamp alanını küle çevirdi

Muğla'nın Fethiye ilçesi Yanıklar Mahallesi'nde vatandaşların çadır kurarak kamp yaptıkları Katrancı Koyunda bir karavanda başlayan ve çevreye yayılan yangın korku dolu anlar yaşattı. Bölgeye itfaiye, Orman yangın söndürme ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edilirken yangın kısa sürede çevredeki milli parklar sorumluluk bölgesinde etkili oldu. Yangın, 1,5 saatlik müdahale sonucu saat 17.00 itibariyle söndürüldü. Yapılan incelemede yangında 3 dekar çam ormanı ile toplam 60 çadır ve karavanın zarar gördüğü bildirildi.