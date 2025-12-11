Devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde refüje çarparak devrilen kamyonetin sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yalıkavak-Bodrum kara yolu Kapuz Caddesi'nde seyreden kamyonetin sürücüsü Gökhan Park (46) virajda direksiyon hakimiyetini kaybederken, refüje çarpan kamyonet devrildi. Kazada kamyonetin sürücüsü ağır şekilde yaralandı. Ağır yaralı sürücü ambulansla çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Gökhan Park, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Park'ın cenazesi dün ikindi namazı sonrası Yalıkavak Yemiş Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Yemiş Mezarlığı'na defnedildi.