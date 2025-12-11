Muğla'da dağ evine götürdükleri kadına işkence ettiler

Muğla'nın Dalaman ilçesinde geçtiğimiz hafta yaşanan akılalmaz olayda 46 yaşındaki A.Y. adlı bir kadın, iki kadın ve bir erkeğin saldırısına uğradı. Kaçırıldığı evde çırılçıplak soyularak alıkonulan ve işkence gören mağdur kadının olayın ardından yaptığı şikayet üzerine şiddet zanlısı 3 kişi tutuklandı.
Mağdur kadın, saatler süren işkenceye maruz kalacağı ıssız dağ evinde bir odaya sokularak sandalyeye bağlandığını ve ağzı kapatılarak konuşmasının engellendiğini anlattı. Daha sonra odaya giren bir kişinin "Beni tanıyor musun?" diye sormasının ardından saatler sürecek işkencenin başladığını belirten kadın, kendisini tanıtan kişilerin K.Ö. adlı bir kadın ile Y.D. ve eşi N.D. olduğunu kaydetti.
Daha sonra kendisine kan donduran yöntemlerle şiddet ve işkence uygulandığını dile getiren mağdur A.Y., çırılçıplak soyularak çamaşırlarının sobada yakıldığını söyledi. Ağzına silah dayandığını iddia eden kadın, kendisine sopa, bıçak, şiş, makas ve satırla saldırdıklarını öne sürdü. Yapılan işkencenin duyulmaması için ise şahısların müziğin sesini açtıklarını belirtti.
HEPSİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU
Sabaha kadar süren işkence sonunda kendisini bıraktıkları ıssız yol kenarında bir kez daha işkence görüp dövüldüğünü belirten mağdur kadın, daha sonra yürüyerek kendi imkanları ile bilmediği bir yere sığındığını anlattı. Gözünü sabaha karşı Dalaman Devlet Hastanesi'nde açtığını dile getiren mağdur A.Y., şahıslar hakkında şikayetçi olduğunu bildirdi.