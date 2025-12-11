Haberler Muğla Muğla'da dağ evine götürdükleri kadına işkence ettiler Muğla'da dağ evine götürdükleri kadına işkence ettiler Muğla'nın Dalaman ilçesinde 46 yaşındaki A.Y. adlı bir kadın, iki kadın ve bir erkeğin saldırısına uğradı. Kaçırıldığı evde çırılçıplak soyularak alıkonulan ve işkence gören mağdur kadının olayın ardından yaptığı şikayet üzerine şiddet zanlısı 3 kişi tutuklandı. ÖMER KUNDAKÇI









Muğla'nın Dalaman ilçesinde geçtiğimiz hafta yaşanan akılalmaz olayda 46 yaşındaki A.Y. adlı bir kadın, iki kadın ve bir erkeğin saldırısına uğradı. Kaçırıldığı evde çırılçıplak soyularak alıkonulan ve işkence gören mağdur kadının olayın ardından yaptığı şikayet üzerine şiddet zanlısı 3 kişi tutuklandı.

Mağdur kadın, saatler süren işkenceye maruz kalacağı ıssız dağ evinde bir odaya sokularak sandalyeye bağlandığını ve ağzı kapatılarak konuşmasının engellendiğini anlattı. Daha sonra odaya giren bir kişinin "Beni tanıyor musun?" diye sormasının ardından saatler sürecek işkencenin başladığını belirten kadın, kendisini tanıtan kişilerin K.Ö. adlı bir kadın ile Y.D. ve eşi N.D. olduğunu kaydetti.