Muğla’da feci kaza! Tırın çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, 10 Aralık saat 20.00 sıralarında T.D. idaresindeki tır, H.G.'ün (31) kullandığı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletten düşen H.G. başını kaldırıma çarptı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen H.G. olay yerinde hayatını kaybetti. Gerekli olay yeri çalışmalarının ardından G.'nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.