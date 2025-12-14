Genç sürücü aşırı hız kurbanı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Sanayi Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KALP MASAJI

Kaza, Menteşe Sanayi Kavşağı'nda gerçekleşti., Şevki Sinan Can (21) motosikletiyle, önünde seyreden TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Can ağır şekilde yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralı motosiklet sürücüsünün kalbi durunca hayata döndürmek için uzun süre kalp masajı yaptı. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Şevki Sinan Can, ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yoğun bakımda müdahalesine devam edilen Can kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.