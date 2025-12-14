Oturduğu evi ateşe verdi

  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Muğla'nın Menteşe ilçesinde birlikte yaşadığı erkek arkadaşıyla kavga etmesinin ardından oturdukları evi ateşe veren Mutia Mahmutoğlu (43), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Menteşe ilçesinin Muslihittin Mahallesi'nde meydanda geldi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında ev, kullanılmaz hale geldi. Polis yaptığı incelemede Mahmutoğlu, yanan dairede birlikte yaşadığı erkek arkadaşı R.A.K. ile kavga ettikten sonra evi ateşe verdiği belirlendi. Polise verdiği ifadede 7 aydır birlikte olduğu R.A.K.'nin ikamette kavga ettikleri sırada kendisini darbettiğini öne süren Mahmutoğlu, R.A.K'nin evden ayrılması sonrası bir anlık sinirle birkaç eşyayı sobaya attığını, sobanın harlanmasını söndüremediği için o korkuyla valizini alarak çocukları ile evden ayrıldığını söylediği öğrenildi.

