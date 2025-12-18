Bodrum’da görevli polisi yaralayan motosikletçiye tutuklama

BODRUM İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik polisi ekipleri 2 motosikletlinin trafiği tehlikeye düşürdüğünü tespit ederek harekete geçti. 2 motosikletli, sivil ekiplerce akaryakıt istasyonunda yakalandı. Bu sırada sürücülerden biri, polis memuruna mukavemet gösterip yaralanmasına neden oldu. Sürücüler gözaltına alınırken, açılır kapanır plaka düzeneği kullanmak, plakasız motosiklet kullanmak, 'abart egzoz' kullanmak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten toplam 78 bin 945 para cezası uygulanarak, motosikletler trafikten men edildi. Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra polis memurunu yaralayan şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.