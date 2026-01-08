Muğla Marmaris'te 9 canlı Mehmet ölüme kafa tutuyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki Mehmet Övet, adeta ölümle inatlaşıyor. Çocuk yaşlardan bu yana defalarca yaşadığı motor kazası, elektrik çarpması sonucu kalbinin durması, silahla vurulma, yüksekten düşme gibi ağır travmalara rağmen hayatta kalmayı başaran Övet, çevresinde "kedi gibi 9 canlı adam" olarak anılıyor.
NEŞESİNİ KORUYOR
Son olarak yüksekten düşen Övet, 9. kez ölümden döndü. Övet'in geçirdiği kaza sonucu bu kez ayağı 2 yerinden kırıldı. Son olay Marmaris'e bağlı Karacasöğüt Mahallesi'nde yaşandı. Bir arkadaşını ziyarete giden Mehmet Övet, yürürken dengesini kaybederek yüksekten beton zemine çakıldı. Talihsiz kazada ayağında iki kırık oluştu. Ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Övet, tedavi altına alındı. Övet, "Bir kez daha hayata tutunmayı başardım" diyerek hastanede yaşadığı acıya rağmen neşesini kaybetmedi. Hastanede tedavi gören Mehmet Övet, yaşadıklarını "Yürürken bir anda ayağım kaydı, kendimi yerde buldum. O an, galiba bu sefer gidiyorum, diye düşündüm. Ama arkadaşım, 'İyisin' deyince, 'Yine yırttın Mehmet' dedim. Bu benim başıma gelen dokuzuncu olay. Allaha şükür ameliyata gireceğim, sevenlerimin duasını bekliyorum" sözleriyle anlattı.
9 CANI BÖYLE DOLDURDU
Henüz 7-8 yaşlarındayken Marmaris Yat Limanı'nda Rodos'tan gelen gemilerin altına dalan Övet, 9 metre derinlikte midye kabuklarının vücudunu kesmesi sonucu kalbi durdu. Övet, 1991 yılında asansör tamiri sırasında ise elektrik akımına kapıldı. Ancak talihsizlikler Övet'in peşini bırakmadı. Çanak anten montajı sırasında 9 metreden beton zemine düştü.
Aylar sonra yine bir apartmanda korkuluğun kırılmasıyla 3 katlı binadan önce tenteye, ardından kaldırıma kafa üstü çakıldı. 2008 yılında bir köftecide çıkan tartışmada, Övet'in vücuduna 15 kurşun isabet etti. 2014 yılında motosikletiyle evine dönerken lüks bir minibüsün çarpması sonucu ağır yaralanan Övet akciğer hasarı, kırıklar, beyin ödemi ve bağırsak ameliyatları geçirdi.