Muğla Marmaris'te 9 canlı Mehmet ölüme kafa tutuyor

NEŞESİNİ KORUYOR

Son olarak yüksekten düşen Övet, 9. kez ölümden döndü. Övet'in geçirdiği kaza sonucu bu kez ayağı 2 yerinden kırıldı. Son olay Marmaris'e bağlı Karacasöğüt Mahallesi'nde yaşandı. Bir arkadaşını ziyarete giden Mehmet Övet, yürürken dengesini kaybederek yüksekten beton zemine çakıldı. Talihsiz kazada ayağında iki kırık oluştu. Ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Övet, tedavi altına alındı. Övet, "Bir kez daha hayata tutunmayı başardım" diyerek hastanede yaşadığı acıya rağmen neşesini kaybetmedi. Hastanede tedavi gören Mehmet Övet, yaşadıklarını "Yürürken bir anda ayağım kaydı, kendimi yerde buldum. O an, galiba bu sefer gidiyorum, diye düşündüm. Ama arkadaşım, 'İyisin' deyince, 'Yine yırttın Mehmet' dedim. Bu benim başıma gelen dokuzuncu olay. Allaha şükür ameliyata gireceğim, sevenlerimin duasını bekliyorum" sözleriyle anlattı.