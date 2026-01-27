NASA'nın 'Güzelliğini yaşayın' dediği Akyaka şimdi de The Guardian'da

'VAY BE. GÜZELLİĞİNİ YAŞAYIN' NASA'nın, 22 Nisan 2021'de Dünya Günü'nde Instagram hesabından 'Vay be. Güzelliğini yaşayın' ifadesiyle paylaştığı Kadın Azmağı'nın yer aldığı Muğla'nın dünyaca ünlü 'Sakin Şehir' ünvanlı Akyaka Mahallesi ayrıca BM Turizm Örgütü tarafından düzenlenen 'En İyi Turizm Köyleri' girişimi kapsamında doğal ve kültürel mirası ile sürdürülebilir turizm anlayışı sayesinde dünyanın önde gelen destinasyonları arasında gösterildi. Akyaka Mahallesi, İngiliz The Guardian'da yayımlanan yazıyla bir kez daha dünya gündemine taşındı.

'TAM OLARAK OLMAK İSTEDİĞİM YER BURASI'

İngiliz The Guardian'da köşe yazarı Annabelle Thorpe, kaleme aldığı yazısında Akyaka Mahallesi'ni, gösterişten uzak yapısı, yavaş yaşam temposu ve doğayla kurduğu güçlü bağ sayesinde kitlesel turizme direnen ender sahil kasabalarından biri olarak tanımladı. Thorpe, Akyaka'nın hala gerçek bir tatil hissi sunduğunu vurgularken, son ziyaretinde yaşadığı bir anın kasabanın ruhunu özetlediğini, gün batımında plajda şezlongların toplanması, restoranların akşam servisine hazırlanması ve sahilde örgü ören üç Türk kadının görüntüsünü, 'Tam olarak olmak istediğim yer burası' olarak anlattı. Gökova Körfezi'nin doğu ucunda yer alan Akyaka'nın kendisi için yeni bir keşif olmadığını belirten Thorpe, kasabayla yaklaşık 30 yıl önce tatil temsilcisi olarak çalıştığı dönemde tanıştığını, aradan geçen yıllara rağmen Akyaka'nın büyük ölçüde değişmeden kalmasının, en büyük ayrıcalığı olduğunu ifade etti.