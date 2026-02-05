Yürek ısıtan kar sevinci

MUĞLA Seydikemer'de, sosyal medyadan paylaştığı videoda babasını kaybettiğini anlatan küçük Mesut, eğer babası hayatta olsaydı onunla kartopu oynayabileceğini ifade ederek, AK Partili Belediye Başkanı Önder Akdenizli'ye, "Benimle kar oynar mısınız?" çağrısında bulundu.

BU çağrı kısa sürede karşılık buldu. Başkanın talimatıyla Mesut'un öğrenim gördüğü okulun bahçesine bir kamyon kar getirildi. Başkan Akdenizli, Mesut ve öğrencilerle kartopu oynadı. Başkan Akdenizli, "Sen istedin biz getirdik" diyerek, büyük sevinç yaşayan Mesut'a sarıldı.