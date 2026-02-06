Muğla'da felaket gecesi! Sele kapıldı: Yağmur suyu aktarma borusunun altında ölü bulundu

Marmaris'te etkili olan sağanak yağış sonrasında birçok bölgede su baskınları yaşanırken, derelerde de taşkınlar meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Osmaniye Mahallesi'ndeki derede de su seviyesi yükseldi.

O esnada bölgede bulunan Zekeriya Şahin de aracıyla dereden yolun karşısına geçmek istedi. Araçta yolcu konumunda bulunan şahıs, Şahin'in 'geçmeyelim' sözünü dinlememesi üzerine araçtan indi. Geçmekte ısrar eden ve aracıyla dereye inen Şahin, bir anda sele kapıldı. Talihsiz adamın aracıyla birlikte sürüklenerek gözden kaybolmasının ardından ihbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yaptıkları çalışma sonucunda dere yatağında kalan aracı buldu. İçerisi suyla dolan araçta Şahin'e ulaşılamazken, şoförün bulunması için STK ve gönüllü vatandaşların da katılımıyla arama kurtarma çalışması başlatıldı.