Haberler Muğla Muğla'da kiraladığı teknede hayatını kaybetti! Bahar'ın ölümünde dikkat çeken gelişme Muğla'da kiraladığı teknede hayatını kaybetti! Bahar'ın ölümünde dikkat çeken gelişme Son dakika haberleri... Muğla'nın Milas ilçesinde arkadaşlarıyla kiraladıkları teknede hayatını kaybeden 35 yaşındaki Bahar Taş'ın yapılan ön otopsisinde şüpheli duruma rastlanılmadı. Kalp krizinden öldüğü ihtimali üzerinde durulan Bahar'ın iç organları incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. DHA









Aydın'ın Efeler ilçesi Çeştepe Mahallesi'nde yaşayan Bahar Taş, arkadaşlarıyla birlikte önceki gün gezmek için Muğla'nın Milas ilçesine gitti. İddiaya göre; arkadaş grubu, geceyi burada kiraladıkları 'Adas' isimli teknede geçirdi.

Dün saat 14.30 sıralarında Taş'ın kamarada hareketsiz şekilde durduğunu fark eden arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Bahar Taş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Taş'ın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.