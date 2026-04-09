Muğla’da kadın katiline en ağır ceza verildi

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde, eski eşi Hüsne Topal'ı (39) tabancayla vurarak öldüren Hacı Ömer Alçı (46) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Alçı'nın cezasına indirim uygulamadı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturmasını tamamlayıp 8 sayfalık iddianame hazırlandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

İDDİANAMEDE, Hacı Ömer Alçı için boşandığı eşi Hüsne Topal'ı 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Sedat Tüter'i 'Kasten öldürmeye teşebbüsten 15 yıla kadar hapsi istendi. Alçı'nın oğlu içinse 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Davanın karar duruşması görüldü. Mütalaaya ilişkin son sözleri sorulan sanık Hacı Ömer Alçı, "Öldürme kastım olmadı, ben kimseyi inciten kıran bir insan değilim. Ben olay gününden beri çok pişmanım. Ben zaten yaşamıyorum" dedi. Mahkemece sanık Hacı Ömer Alçı, kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca Alçı'ya takdir indirimi başta olmak üzere cezada indirim yapılmasına yer olmadığına karar verdi. Yazılı açıklama yapan aile avukatı Perihan Ceviz, "Sanık hakkında verilen cezada takdiri indirim de dahil olmak üzere hiçbir indirim uygulanmadı. Hüsne'nin mücadelesi bizimle yaşadı ve yaşamaya devam edecek" dedi