Muğla’da silahlı saldırının altından suç örgütü çıktı

MUĞLA İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Ocak'ta ilçede meydana gelen silahla kasten yaralama olayının ardından çalışma başlattı. Saha araştırmaları, teknik analizler ve kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "nitelikli yağma" suçlarını işlediği ileri sürülen 8 zanlı tespit edildi. Şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 54 fişek ile çok miktarda çek ve senet ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 10 Nisan'da adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ocak ayındaki asıl olayla ilgili daha önce tutuklanan 2 kişiyle birlikte, dosya kapsamında toplam tutuklu sayısı 7 oldu.