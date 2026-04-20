Bodrum'daki çifte cinayet davasında karar!

Olay, 16 Ağustos 2024'te, saat 01.30 sıralarında, Kumbahçe Mahallesi 2439'uncu Sokak'ta meydana geldi. 4 kişi, otomobille İstanbul 'da yaşadığı belirtilen Ayhan Seyat ile Ferit Yıldız'ın bulunduğu eve geldi. İçeri giren bu kişiler, Seyat ve Yıldız'ı tabancayla vurup kaçtı. Silah sesini duyan mahallelinin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, 2 kişiden birini koltukta oturur halde, diğerinin yüzü sehpaya dönük kanlar içinde buldu. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde vücutlarının çeşitli yerlerine çok sayıda mermi isabet eden Ayhan Seyat ile Ferit Yıldız'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Ferit Yıldız memleketi Mardin'de, Ayhan Seyat ise memleketi Bitlis'te toprağa verildi.

POLİS ÖZEL EKİP KURDU Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Bodrum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, özel ekip kurdu. Ekipler, bölgedeki 40'a yakın güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Teknik ve fiziki çalışmaların ardından İstanbul, Kocaeli, İzmir ve Muğla 'da Caner A., Erhan Ş., Muhammed A., Muhammed Burak B., Arda Ramazan K., Ali K., Doğan S., Naim Y., Ersan A., Adem T., Hasan T., Vedat Y., Hayrettin D. ve Ezgi Y., gözaltına alındı. 14 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede 'Tasarlayarak öldürme' suçundan tutuklandı. Firarda olan ve olayın azmettiricisi olduğu ileri sürülen Eşref T. ile Suriye uyruklu Muhammed Mamo'nun yakalanması için de çalışma başlatıldı.

55 SAYFALIK İDDİANAME HAZIRLANDI

Soruşturmanın ardından firarda olan Eşref T. ve Suriye uyruklu Muhammed Mamo'nun da aralarında bulunduğu toplam 16 kişi hakkında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 55 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede; 14'ü tutuklu, 2'si firari sanık için 'Tasarlayarak öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

OLAYDA 2 AYRI SİLAH KULLANILMIŞ

Olayın ardından yapılan Adli Tıp incelemesinde; Ayhan Seyat'ın vücuduna isabet eden 14 mermiden 4'ünün, Ferit Yıldız'a isabet eden 20 mermiden ise 6'sının öldürücü nitelikte olduğu belirtildi. Saldırıda 2 ayrı silahtan, uzaktan atışlar yapıldığı da ortaya çıktı. İddianamede; Eşref T.'nin Bodrum'da çevresindekilere kendini 'Peter Suslov' ismiyle tanıttığı ve olayın ardından yurt dışına kaçtığı belirtildi.