Bodrum'daki çifte cinayet davasında karar!

Olay, 16 Ağustos 2024'te, saat 01.30 sıralarında, Kumbahçe Mahallesi 2439'uncu Sokak'ta meydana geldi. 4 kişi, otomobille İstanbul'da yaşadığı belirtilen Ayhan Seyat ile Ferit Yıldız'ın bulunduğu eve geldi. İçeri giren bu kişiler, Seyat ve Yıldız'ı tabancayla vurup kaçtı. Silah sesini duyan mahallelinin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, 2 kişiden birini koltukta oturur halde, diğerinin yüzü sehpaya dönük kanlar içinde buldu. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde vücutlarının çeşitli yerlerine çok sayıda mermi isabet eden Ayhan Seyat ile Ferit Yıldız'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Ferit Yıldız memleketi Mardin'de, Ayhan Seyat ise memleketi Bitlis'te toprağa verildi.
POLİS ÖZEL EKİP KURDU
Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Bodrum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, özel ekip kurdu. Ekipler, bölgedeki 40'a yakın güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Teknik ve fiziki çalışmaların ardından İstanbul, Kocaeli, İzmir ve Muğla'da Caner A., Erhan Ş., Muhammed A., Muhammed Burak B., Arda Ramazan K., Ali K., Doğan S., Naim Y., Ersan A., Adem T., Hasan T., Vedat Y., Hayrettin D. ve Ezgi Y., gözaltına alındı. 14 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede 'Tasarlayarak öldürme' suçundan tutuklandı. Firarda olan ve olayın azmettiricisi olduğu ileri sürülen Eşref T. ile Suriye uyruklu Muhammed Mamo'nun yakalanması için de çalışma başlatıldı.
55 SAYFALIK İDDİANAME HAZIRLANDI
Soruşturmanın ardından firarda olan Eşref T. ve Suriye uyruklu Muhammed Mamo'nun da aralarında bulunduğu toplam 16 kişi hakkında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 55 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede; 14'ü tutuklu, 2'si firari sanık için 'Tasarlayarak öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
OLAYDA 2 AYRI SİLAH KULLANILMIŞ
Olayın ardından yapılan Adli Tıp incelemesinde; Ayhan Seyat'ın vücuduna isabet eden 14 mermiden 4'ünün, Ferit Yıldız'a isabet eden 20 mermiden ise 6'sının öldürücü nitelikte olduğu belirtildi. Saldırıda 2 ayrı silahtan, uzaktan atışlar yapıldığı da ortaya çıktı. İddianamede; Eşref T.'nin Bodrum'da çevresindekilere kendini 'Peter Suslov' ismiyle tanıttığı ve olayın ardından yurt dışına kaçtığı belirtildi.
'FİRARİ SANIK, OLAYIN AZMETTİRİCİSİ VE PLANLAYICISI'
İddianamede; firari sanık Eşref T.'nin olayın azmettiricisi ve planlayıcısı olduğu anlatıldı. Eşref T.'nin, öldürülen Ayhan Seyat ile Ferit Yıldız'ı, diğer şüpheliler Naim Y. ve Ersan A.'nın aracılığıyla ulaşıp, Bodrum'a getirdiği ve yakın davrandığı, Bodrum'a başka bir amaç için getirdiğini söyleyip güvenlerini kazandığı, bu kişileri ev ortamına yerleştirip, görüşmelerini engelleyip telefonlarını kapattırdığı, uyuşturucu ve alkol temin ettiği, ev içerisinde bulunmalarından faydalanarak öldürülmeleri konusunda planlar yaptığına da iddianamede yer verildi.
SINIR DIŞI EDİLİNCE YAKALANMIŞLAR
İddianamede; şüpheli Arda Ramazan K.'nin olayın ortak faili olduğu ve Eşref T.'nin azmettirmesiyle çifte cinayeti işlediği vurgulandı. Arda Ramazan K.'nin öldürülen Seyat ile Yıldız'a bizzat ateş ettiği de iddianamede yer aldı. Arda Ramazan K.'nin olayın ardından diğer şüpheliler Eşref T., Caner A. ve Muhammed Mamo ile yurt dışına kaçtığı ancak sınır dışı edilince yakalandığı kaydedildi. Arda Ramazan K.'nin, "Eşref T., beni yurt dışına kaçırmadı. Kendi imkanlarımla yurt dışına kaçtım. Eşref T.'den bu amaçla maddi menfaat sağlamadım. Olay nedeniyle bir şey yapmadığım için pişmanlık duymuyorum. Delilleri saklamıyorum, bildiklerimi anlatıyorum. Seyat ve Yıldız'ı, biz evden ayrıldıktan sonra kim öldürdü, bilmiyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. İki kişiyi ben öldürmedim. Bu amaçla para almadım. Kimse beni azmettirmedi. Bu şahısları öldürdüğüm için de yurt dışına kaçmadım. Olay nedeniyle kimseden korkmuyorum, tehdit edilmedim, bildiklerimi anlattım" şeklindeki ifadesi de iddianameye girdi.
KARAR ÇIKTI
Bodrum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın bugün karar duruşması görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar Ali K., Arda Ramazan K., Caner A., Doğan S., Erhan Ş., Muhammed A., Muhammed Burak B. ile tutuksuz sanıklar Ezgi Y., Hasan T., avukatları ve aileleri katıldı. Mahkeme başkanı tarafından son sözleri söylenen sanıklardan Arda Ramazan K., pişman olduğunu belirtirken, diğer sanıklar ise beraatlerini talep etti. Mahkeme heyeti, sanıklardan Arda Ramazan K., Caner A., Erhan Ş., Muhammed A. ve Muhammed Burak B.'yi 'Tasarlayarak öldürme' suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanıklar Ali K. ile Doğan S.'ye ise 30'ar yıl hapis cezası verildi. Tutuksuz yargılanan Naim Y., Ersan A., Adem T., Hasan T., Vedat Y., Hayrettin D. ve Ezgi Y. hakkında ise beraat kararı verildi.