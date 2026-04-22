Muğla’da korkunç olay! Kanlar içinden yere yığıldı!

Olay, saat 17.30 sıralarında Konacık Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Güler B. (54) işten çıkarak evine geldiği sırada, bahçede kendisini bekleyen şüphelinin saldırısına uğradı.

Şüpheli, yanında getirdiği bıçakla kadına art arda saldırırken, Güler B. aldığı 4 bıçak darbesi sonrası kanlar içinde yere yığıldı. Çevreden yükselen çığlıklar üzerine bahçeye koşan oğlu, annesini ağır yaralı halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Güler B., ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alırken, saldırının tüm yönleriyle araştırıldığı bildirildi.