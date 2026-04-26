Sosyal medya üzerinden fuhuş suçu işleyenler gözaltına alındı

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında mağdur kadınların otel, pansiyon, apart ve ikametlerde fuhuş yapmasını kolaylaştırdığı veya buna aracılık ettiği tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca, bu amaçla görüntü, yazı ve söz içeren içeriklerin dağıtımını sağladıkları belirlendi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında çok sayıda dijital materyale de el konuldu.