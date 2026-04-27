Muğla-Denizli yolunda feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Menteşe ilçesi Muratlar Mahallesi Geymene mevki, Muğla-Denizli karayolunda öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 09 B 1898 plakalı otomobil ile plakası alınamayan bir başka araç henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar hurdaya dönerken, otomobilde bulunan Ramazan Şen olay yerinde hayatını kaybetti. Yolcu konumunda F.D. ise yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Diğer araç sürücüsünün de kazayı yara almadan atlattığı öğrenilirken, Ramazan Şen'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.