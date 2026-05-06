Muğla'da feci kaza! 1 ölü

MUĞLA'DA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ

İhbarın ardından polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen yaralı Cihan Yılmaz, Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldı. 23 yaşındaki genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, cenazesi, Ortakent Mezarlığı'na defnedildi. Kaza sonrası hafif ticari araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.