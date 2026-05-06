Muğla'da liyakatı hiçe sayan müdür görevden alındı! İşe aldırmadığı kalmamış!

MUĞLA Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları Daire Başkanı Zeliha Alkan'ın aralarında amca, yeğen, kuzen, ailenin gelinleri ve torunlarının da olduğu tam 15 yakın akrabasını belediyede istihdam ettiği öne sürüldü. İddialarda; farklı daire başkanlıkları ve belediyede görev yapan bazı isimlerin akrabalık ilişkileri üzerinden işe alındığı ileri sürülürken, bu durum "liyakat" tartışmalarını da beraberinde getirdi.
İŞE ALDIRMADIĞI KALMAMIŞ
"AKRABA kadrolaşması" iddialarının ardından Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Alkan'ı görevden aldı. Öte yandan Alkan'ın, belediye iştiraki olan MUBEP'teki yönetim kurulu başkanlığı görevini sürdürdüğü öğrenildi.
Alkan'ın akrabaları arasında, kuzeninin eşi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığında Şube Müdürü Murat Taşdemir, dayısının torunu İtfaiye Dairesi Başkanlığında Memur olan Nevzat Avcı, eşinin akrabası Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığında Şube Müdürü Ramazan Sarıoğlu, amcasının oğlu Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığında Şirket Personeli Yiğit Haney, yeğeni Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığında Şirket Personeli Ali Haney, yeğeni İştirak şirketi Emek Personel Şirketinde çalışan Halit Berkay Haney, halasının kızı Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığında Memur olarak istihdam edilen Yasemin Varlı, dayısının torunu İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığında Şirket Personeli olan Ceyda İnce Avcı, dayısının gelini Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığında şirket personeli Aysun Avcı, kuzeni Su Kanalizasyon idaresinde Şirket Personeli Fırat Avcı, teyzesinin oğlu Ulaşım Dairesi Başkanlığında Şirket Personeli Mehmet Yaman, yeğeni Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığında Şirket Personeli Defne Yaman, dayısının gelini MUSKİ personeli Ayfer Öztürk yer alıyor.