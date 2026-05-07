Haberler Muğla Muğla Marmaris'te maki yangını!

Muğla'nın Marmaris ilçesi Bozburun-Selimiye bölgesinde otluk alanda çıkan yangın makiye de sıçradı. Alevler, ekiplerin müdahaleleri sonucunda kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

İHA

Bozburun Mahallesi Asarcık mevkisinde saat 17.30 sıralarında otluk alanda yangın çıktı.

Rüzgarla birlikte yayılan alevler makilik alana da sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevlere 12 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 1 iş makinası ile karadan, 1 helikopter ile de havadan müdahale başlatıldı.

YANGIN KONTROL ALTINDA

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.

