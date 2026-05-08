İzmir'de miniklerin ilk yazdığı mektuba Mehmetçikten cevap geldi

Öğrencilerin gönderdiği mektupları okuyan askerler, ilkokul öğrencilerine cevap yazdı. Askeri personel tarafından okula getirilen mektupları alan öğrenciler, Mehmetçikten gelen mektupları büyük bir mutlulukla okudu.





Daha sonra okulun bahçesinde Donanma Komutan Yardımcılığı Bandosu öğrencilere konser verdi. Türk bayraklarıyla bandoya eşlik eden öğrenciler, İstiklal Marşı'nı okuyup evlerine dağıldı.



Okul Müdürü Süleyman Yörük, proje kapsamında okullarının seçilmesinden dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.