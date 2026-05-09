Superyacht Show etkinliği başladı

SUPERYACHT Show Türkiye öncülüğünde Alpet, West İstanbul Marina, MGM Marine, Memetti Super Yacht Agency işbirliğinde Göcek Marina'da gerçekleştirilen etkinlikte, yat sektörü temsilcileri bir araya geldi.

SEKTÖR İÇİN ÖNEMLİ

AÇILIŞ töreninde konuşma yapan Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, Fethiye'nin dünyanın en güzel şehirlerinden, Göcek'in de son cennet Fethiye'nin en güzel beldelerinden olduğunu söyledi. Superyacht Show Türkiye kurucusu Mehmet Kabak da etkinliğin ikincisini gerçekleştirmenin dururunu yaşadıklarını ifade etti. Göcek'in doğal güzellikleri ve yatçılık kültürüyle sektör için önemli bir merkez olma yolunda güçlü bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Kabak, "Etkinliğin bölge ve sektöre önemli işbirlikleri fırsatlar ve değerli katkılar sağlamasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı. Çeşitli paneller ve Göcek koylarına gezi düzenlenecek etkinlik, 9 Mayıs'ta sona erecek.